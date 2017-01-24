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24 января 2017, 11:35

Авиа и аэропорты

Летающим российскими лайнерами авиакомпаниям отдадут выгодные маршруты

Летающим российскими лайнерами авиакомпаниям отдадут выгодные маршруты

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Авиакомпаниям, летающим российскими лайнерами, могут отдать прибыльные маршруты – такую идею одобрил Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь идет о рейсах на Дальний Восток и в страны, наиболее популярные у российских туристов. Перевозчикам, которые будут закупать российскую авиационную технику, предлагается предоставить льготы, в том числе связанные с лизингом. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Владимир Путин самолеты авиакомпании новости Светлана Милорадова авиа и аэропорты
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