Банкоматы Сбербанка возобновили прием пятитысячных купюр

В понедельник, 21 октября, в банкоматах Сбербанка официально возобновлен прием пятитысячных купюр. Ограничения были связаны с участившимися случаями использования поддельных банкнот.

Напомним, с 9 октября Московский банк Сбербанка России временно прекратил прием пятитысячных купюр в своих банкоматах и информационно-платежных терминалах. Это было связано с заменой программного обеспечения, которое проводится из-за участившихся случаев появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр, которые все сложнее отличить от настоящих.

Ранее сообщалось о задержании группы фальшивомонетчиков, которыми оказались семеро граждан Узбекистана. По вине злоумышленников банки временно отказались принимать пятитысячные купюры. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Трое фигурантов дела по решению суда находятся под стражей.