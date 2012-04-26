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Новости

26 апреля 2012, 12:00

Жители Холмогорской улицы жалуются на спецтехнику

Жители Холмогорской улицы жалуются на спецтехнику

Таинственный уличный художник раскрыл лицо

Несколько лет назад Мосводоканал построил водозаправку для поливальных машин на Холмогорской улице. Жители окрестных домов не рады новому соседству: днем и ночью под окнами громыхают грузовики, дорога во дворе постепенно превращается в болото.

Представители администрации района заявляют, что неудобства носят временный характер: город отмывают перед майскими праздниками, интенсивность работы уборочной техники повышена. Тем не менее, в управе пообещали обсудить этот вопрос с Мосводоканалом.
СВАО новости Екатерина Пахарь
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