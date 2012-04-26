Жители Холмогорской улицы жалуются на спецтехнику

Несколько лет назад Мосводоканал построил водозаправку для поливальных машин на Холмогорской улице. Жители окрестных домов не рады новому соседству: днем и ночью под окнами громыхают грузовики, дорога во дворе постепенно превращается в болото.

Представители администрации района заявляют, что неудобства носят временный характер: город отмывают перед майскими праздниками, интенсивность работы уборочной техники повышена. Тем не менее, в управе пообещали обсудить этот вопрос с Мосводоканалом.