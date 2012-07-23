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23 июля 2012, 17:48

Слушания по существу дела Pussy Riot начнутся 30 июля

Слушания по существу дела Pussy Riot начнутся 30 июля

Участницам Pussy Riot продлили арест на полгода

Суд обязал адвокатов Pussy Riot ознакомиться с делом до 9 июля

Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля начало слушаний по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя в Москве. Заседание длилось два часа, было рассмотрено 10 ходатайств защиты. По словам судьи Марины Сыровой, слушания будут проходить в открытом режиме. Трансляцию заседания можно будет посмотреть в Интернете. Пока обвиняемые остаются под стражей до января 2013 года.
Pussy Riot суд процесс Андрей Литвинов новости Дмитрий Карнюша
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