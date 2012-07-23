Слушания по существу дела Pussy Riot начнутся 30 июля

Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля начало слушаний по существу уголовного дела участниц панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя в Москве. Заседание длилось два часа, было рассмотрено 10 ходатайств защиты. По словам судьи Марины Сыровой, слушания будут проходить в открытом режиме. Трансляцию заседания можно будет посмотреть в Интернете. Пока обвиняемые остаются под стражей до января 2013 года.