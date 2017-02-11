Освоить езду на мотоцикле можно будет в учебном центре Мосгортранса

Первая городская площадка для обучения езде на мотоцикле появится на базе учебного комбината Мосгортранса. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, площадку планируют открыть уже в текущем году.

Каждого желающего научать ездить как на классических, так и на спортивных мотоциклах. Подробности − в сюжете телеканала "Москва 24".