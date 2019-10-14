Дмитрий Глуховский, Александр Петров – о работе над фильмом "Текст"

В кинотеатре "Октябрь" состоялась пресс-конференция с создателями фильма "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.

Роман Глуховского "Текст" вышел в 2017 году. Съемки экранизации романа проходили в январе-марте 2019 года в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах.

В фильме разворачивается история 27-летнего Ильи Горюнова, который попал в тюрьму из-за офицера ФСКН Петра Хазина. Илья хочет вернуться к нормальной жизни. Однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена. Илья встречается со своим врагом Петром Хазиным и получает доступ к его смартфону, а вместе с тем и к его жизни. В смартфоне хранятся личные фотографиям и видео, переписка с родителями и девушкой Ниной, странные, полные недомолвок и угроз переговоры с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.