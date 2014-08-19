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19 августа 2014, 19:00

Политика

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 3 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 3 округа

На канале "Москва 24" начались дебаты кандидатов от 3 округа

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 24 округа

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На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 3 избирательного округа. В них приняли участие Даниил Белов (ЛДПР), Альберт Арзуманян, ("Яблоко"), Дмитрий Сараев (КПРФ), Валерий Скобинов ("Единая Россия"), Владимир Демидко ("Справедливая Россия"), Юрий Анашкин (самовыдвиженец).

Кандидаты в депутаты в своих выступлениях подробнее рассказали о некоторых пунктах своих программ.
Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы
власть
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