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Новости

27 августа 2014, 10:48

Политика

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 17 округа

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 17 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 17 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 2 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 2 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 2 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 24 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 24 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 24 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 9 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 9 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17 избирательного округа. Он включает в себя Перово и часть районов Ивановское и Соколиная гора.

Участие в них приняли Игорь Брумель ("Справедливая Россия"), Андрей Андреев (ЛДПР), Михаил Петров (КПРФ), Александр Сметанов ("Единая Россия").

В финале кандидаты еще раз перечислили основные пункты своих программ и выступили с заключительным словом.
Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы
Илья Федоровцеввласть
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