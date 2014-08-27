27 августа 2014, 10:48Политика
На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 17 округа
На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17 избирательного округа. Он включает в себя Перово и часть районов Ивановское и Соколиная гора.
Участие в них приняли Игорь Брумель ("Справедливая Россия"), Андрей Андреев (ЛДПР), Михаил Петров (КПРФ), Александр Сметанов ("Единая Россия").
В финале кандидаты еще раз перечислили основные пункты своих программ и выступили с заключительным словом.