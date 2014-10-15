Самолет МЧС вывез из Сирии около 40 граждан России и СНГ

Борт МЧС доставил в Москву из Сирии около 40 граждан России и СНГ, пожелавших покинуть охваченную гражданской войной арабскую республику, сообщил Национальный центр управления кризисных ситуаций МЧС.

Самолет Ил-76 вылетел из города Латакия вечером 14 октября и приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В полете помощь пассажирам оказывали психологи и медики. Ранее этот же борт доставил в страну 17 тонн продовольствия.

Гражданская война в Сирии не прекращается с марта 2011 года, число ее жертв исчисляется сотнями тысяч.