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Новости

19 октября 2012, 09:57

Лужники готовятся к Чемпионату мира по легкой атлетике

Лужники готовятся к Чемпионату мира по легкой атлетике

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Реконструкция спорткомплекса "Лужники" завершена почти на 75 процентов. С 10 по 18 августа 2013 года там пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике. Уже сейчас, всего за два дня на чемпионат продано 18 тысяч билетов.

В спортивном городке, на малой спортивной арене, в северном и южном спортивных ядрах работы уже почти закончены. Сейчас в спорткомплексе строят современные трибуны и раздевалки, а также офисные помещения для работников и оргкомитета чемпионата. Сами соревнования по легкой атлетике будут проходить на большой спортивной арене.
Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
Лужники легкая атлетика Елена Силуянова новости Дмитрий Карнюша
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