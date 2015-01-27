В честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошло возложение цветов

В честь 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января в центре Москвы прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В Александровский сад почтить память защитников города пришли представители столичной власти, члены общественных организаций, поисковых отрядов и ветераны.

Венки и цветы возложили к вечному огню и памятному знаку "Город-герой Ленинград".

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".