27 января 2015, 14:15
В честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошло возложение цветов
В честь 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января в центре Москвы прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
В Александровский сад почтить память защитников города пришли представители столичной власти, члены общественных организаций, поисковых отрядов и ветераны.
Венки и цветы возложили к вечному огню и памятному знаку "Город-герой Ленинград".
Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".