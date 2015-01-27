Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2015, 14:15

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошло возложение цветов

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошло возложение цветов

В результате ДТП на юге Москвы госпитализированы пять человек

В результате ДТП на юге Москвы пострадали шесть человек

На юге Москвы легковой автомобиль врезался в остановку

В шахте Донецка из-за взрыва были заблокированы около 500 горняков

В Подмосковье пенсионера обвиняют в умышленном убийстве

В Нью-Йорке из-за снежной бури авиакомпании отменили сотни рейсов

Одностороннее движение ввели в трех переулках района Хамовники

Для студентов МГУ построят новые современные общежития

В Афинах скончался известный греческий певец Демис Руссос

В честь 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января в центре Москвы прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В Александровский сад почтить память защитников города пришли представители столичной власти, члены общественных организаций, поисковых отрядов и ветераны.

Венки и цветы возложили к вечному огню и памятному знаку "Город-герой Ленинград".

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Елена Силуянова Могила Неизвестного солдата новости возложение цветов блокада Ленинграда

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика