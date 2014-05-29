Сергей Собянин наградил лучших разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов. В здании правительства Москвы состоялась церемония награждения победителей первого Хакатона - "марафона хакеров", в ходе которого специалисты в области разработки программного обеспечения вместе работали над мобильным приложением для горожан. В нем приняли участие более 100 программистов, дизайнеров, аналитиков, разделив­шихся на 25 команд. Это первый в России опыт подобного мероприятия, организованного городскими органами власти. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".