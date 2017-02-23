Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

23 февраля 2017, 09:15

ЧП

Взрыв произошел в жилом доме в Домодедове

Взрыв произошел в жилом доме в Домодедове

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Два человека пострадали при взрыве в Домодедове. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Ильюшина. После взрыва, предположительно, газа в квартире начался пожар.

Пострадавших доставили в больницу. По оценкам врачей, у них травмы средней тяжести. Из подъезда дома эвакуировали 25 человек, в том числе пять детей.

В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Подробности − в сюжете телеканала "Москва 24".
Домодедово пожары ЧП взрывы Иван Базанов новости пострадавшие жилые дома
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