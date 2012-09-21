Из-за драки водителя автомобиля и мотоциклиста встали трамваи

На Первомайской улице после аварии произошла драка. Мотоциклист ехал по Первомайской улице в сторону области, когда дорогу ему неожиданно перегородил автомобиль. Водитель решил развернуться прямо посередине проезжей части. Мотоцикл врезался в бок машины, водитель упал на дорогу и потерял сознание. Очевидцы вызвали карету скорой помощи, медики привели молодого человека в чувства. Придя в себя, мотоциклист, видимо решил отомстить обидчику. Между ним и водителем автомобиля началась словесная перепалка, а затем драка. Очевидцы начали разнимать дерущихся. В районе аварии образовалось пробка. В обоих направлениях по Первомайской улице встали несколько трамваев. Сейчас движение пришло в норму.