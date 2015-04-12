В Таиланде в туристический автобус врезался пикап

В одной из центральных провинций Таиланда пикап врезался в туристический автобус, сообщает телеканал "Москва 24". Как рассказали в полиции Бангкока, в автобусе находились девять иностранных туристов.

Среди них были граждане России, Великобритании, Германии и Дании. По последним данным, в результате столкновения четыре местных жителя погибли на месте, а двое туристов получили незначительные травмы. Информация об их гражданстве не сообщается.

Причины происшествия в данный момент устанавливаются.