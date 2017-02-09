Четыре автомобиля столкнулись на севере Москвы, передает телеканал "Москва 24". Авария произошла в районе съезда с ТТК на Бутырскую улицу, участвовали легковые машины, в том числе такси и автомобиль проката.

В результате случившего пострадал один человек. Транспортные средства раскидало по всей проезжей части. На время ликвидации последствий ДТП пришлось закрыть все полосы, кроме выделенной. Сейчас дорога открыта, автоинспекторы выясняют причины столкновения машин.