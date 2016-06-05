На Бережковской набережной столкнулись Audi и Mazda

Audi и Mazda не смогли поделить дорогу на Бережковской набережной, передает телеканал "Москва 24".

Авария произошла на т-образном перекрестке возле Бородинского моста. От мощного удара автомобиль Mazda развернуло, а Audi закрутило вокруг своей оси и отбросило в сторону. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель травмировал ногу. Медицинскую помощь ему оказали на месте. По предварительной версии, авария произошла потому, что при выезде на перекресток один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора. На месте работают сотрудники полиции.