"Мобильный репортер": На юге Москвы иномарка врезалась в забор

На улице Подольских Курсантов, напротив дома № 26, автомобиль Toyota вылетел с дороги и врезался в забор. Водитель ехал в сторону области на высокой скорости. По предварительным данным, он поздно заметил остановившийся на светофоре автомобиль и, уходя от столкновения, врезался в забор. В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.