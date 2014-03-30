Коммунальщики начали приводить в порядок Чистые пруды

Чистые пруды приводят в порядок после зимы. Бригада Мосводостока вышла сегодня убирать склоны у водоема, сообщает телеканал "Москва 24".

Сам пруд еще не оттаял, но там, где уже есть проталины, коммунальщики выловят все лишнее. Перед уборкой специалисты отметили, что в этом году пруд и территория вокруг заметно чище, чем прошлой весной.

Как только лед на прудах растает, коммунальщики спустятся на воду на лодках и очистят сам водоем. Прогноз погоды позволяет надеяться, что это произойдет уже в апреле.