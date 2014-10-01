Форма поиска по сайту

Новости

01 октября 2014, 08:45

Культура

Большой театр примет участие в онлайн-трансляции World Ballet Day

1 октября стартовал международный театральный марафон World Ballet Day. Это уникальная возможность увидеть онлайн один день из жизни пяти балетных трупп. Все, что происходит на сцене и вокруг нее транслируется в интернет.

Первой начал Мельбурн. Любой желающий может посмотреть, как репетирует труппа Австралийского балета, узнать о рационе питания танцоров, посмотреть за работой массажистов и физиотерапевтов. Эстафету прямой трансляции перехватит Москва, затем наступит черед Лондона, Торонто и Сан-Франциско.

Прямая трансляция впервые будет вестись на портале YouTube на протяжении более девяти часов. Россию представляет труппа Большого театра. В отведенное время - с 10 до 14 часов - покажут репетиции балетов "Укрощение строптивой" и "Легенда о любви". Как в Большом готовились к этому дню, смотрите в видеосюжете канала "Москва 24".
