Фиджитал-спорт могут включить в школьную программу по физкультуре в РФ

Фиджитал-спорт могут включить в школьную программу. Минпросвещения России продолжит его апробацию в школах в новом учебном году, после чего примет окончательное решение.

Сейчас фиджитал-спорт в качестве факультатива введен в 59 школах по всей стране. Он объединяет видеоигры и физическую активность: сначала участники соревнуются в спортивном симуляторе, а затем продолжают состязание в реальности.

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