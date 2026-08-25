На телеканале Москва 24 выбрали победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Победитель розыгрыша "Районы, кварталы" определен. Правильный ответ прислали 55 человек, после чего победителя выбрали с помощью рандомайзера.

В эфире показывали район Коммунарка в ТиНАО – с активной застройкой, школами, детскими садами и развитой инфраструктурой. За счет активного строительства там проживают свыше 180 тысяч человек. Рядом находится Сокольническая линия метро, а также трасса Бутово – Солнцево – Варшавское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

