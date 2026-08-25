Россияне стали чаще выбирать накопительные счета вместо срочных вкладов. На такие счета банки начисляют проценты, размер которых может быть близок к ставкам по срочным вкладам. При этом деньги можно снять в любой момент и не потерять начисленные проценты.

Однако банки устанавливают условия для получения повышенных ставок. Например, клиенту может потребоваться тратить определенную сумму по карте или хранить на счете установленную сумму. Поэтому при выборе накопительного счета необходимо учитывать требования банка для получения заявленной процентной ставки.

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