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23 марта 2013, 11:47

Следственный комитет назвал причину смерти Андрея Панина

Следственный комитет назвал причину смерти Андрея Панина

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Андрей Панин умер в результате несчастного случая - такую версию в качестве основной озвучили в Следственном комитете России.

В результатах дополнительной экспертизы по делу говорится, что следов борьбы в квартире Панина на Балаклавском проспекте не было. А в крови актера нашли алкоголь - 1,8 промилле, что соответствует примерно 300 граммам водки. Скорее всего, считают следователи, Панин выпил, пошел в туалет, оступился и ударился головой об унитаз.

Напомним, Андрей Панин умер 6 марта. Похоронили актера 12 марта на Троекуровском кладбище.

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