Мэрия призывает автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Мэрия призывает столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт. В городе сильная гололедица после ледяного дождя. Помимо наледи на дорогах, ожидается сильный порывистый ветер и туман.

Погода повлияла на расписание в столичных аэропортах. Около полусотни рейсов пришлось задержать и отменить 21 декабря. Аэродромные службы работают в усиленном режиме, очищая полосы от снега. Проводится обработка самолетов. Последний раз мощный ледяной дождь в Москве был в ноябре. Тогда из-за непогоды пострадали линии электропередачи. Жители Московской области некоторое время оставались без света. Московский метрополитен был переведен на особый режим работы, рассказала телеканалу "Москва 24" Елена Волосюк, ведущий специалист центра "Фобос"