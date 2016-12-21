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21 декабря 2016, 14:15

Общество

Мэрия призывает автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Мэрия призывает автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Столичные аэропорты переведены в усиленный режим из-за ледяных дождей

Оттепель ожидается в столичном регионе

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Мэрия призывает столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт. В городе сильная гололедица после ледяного дождя. Помимо наледи на дорогах, ожидается сильный порывистый ветер и туман.

Погода повлияла на расписание в столичных аэропортах. Около полусотни рейсов пришлось задержать и отменить 21 декабря. Аэродромные службы работают в усиленном режиме, очищая полосы от снега. Проводится обработка самолетов. Последний раз мощный ледяной дождь в Москве был в ноябре. Тогда из-за непогоды пострадали линии электропередачи. Жители Московской области некоторое время оставались без света. Московский метрополитен был переведен на особый режим работы, рассказала телеканалу "Москва 24" Елена Волосюк, ведущий специалист центра "Фобос"
погода новости ледяной дождь автомобилисты Мария Рыбакова

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