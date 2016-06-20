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20 июня 2016, 19:45

Происшествия

В Тверской области задержали подозреваемых в торговле оружием

В Тверской области задержали подозреваемых в торговле оружием

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Подозреваемых в торговле оружием задержали оперативники ФСБ в Тверской области. По данным спецслужб, преступная группа действовала в разных регионах России. Ее участники поставили на поток переделку, так называемых, массогабаритных макетов оружия для боевого применения. Такие макеты находятся в свободной продаже и один в один по внешним признакам напоминают реальные пистолеты, карабины и автоматы. Смотрите подробности в материале телеканала "Москва 24".
криминал задержания новости Мария Рыбакова торговля оружием

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