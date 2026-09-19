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19 сентября, 23:15

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Москвичи смогут занять очередь к мощам Спиридона Тримифунтского до 10:00 20 сентября

Москвичи смогут занять очередь к мощам Спиридона Тримифунтского до 10:00 20 сентября

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К храму Христа Спасителя снова выстроилась многокилометровая очередь, люди стоят по семь часов. 20 сентября последний день пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Москве. Проводы мощей состоятся в 14:00, а занять очередь можно будет только до 10:00.

О том, с каким настроением паломники ожидают возможности поклониться святыне и как подготовиться к длительному ожиданию на улице, – в эфире телеканала Москва 24.

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