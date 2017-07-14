Мужчина пытался пересечь Керченский пролив на самодельном плоту

В Керченском проливе пограничники выловили пенсионера, который направлялся в Крым на плоту. Мужчину задержали, а его плавсредство взяли на буксир. Как выяснилось, нарушитель пограничного режима всего лишь путешественник. Пенсионер отправился в поход на юг из Саратовской области. Дошел до Черного моря и решил пройтись под парусом – осуществить мечту детства. Плот построил из пластиковых бутылок, поставил даже кормовое весло и настоящую мачту! Сотрудники ФСБ вынесли ему предупреждение, плавсредство разобрали, а морехода отпустили.