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Новости

14 июля 2017, 07:45

Происшествия

Мужчина пытался пересечь Керченский пролив на самодельном плоту

Мужчина пытался пересечь Керченский пролив на самодельном плоту

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Около 2,5 га дикорастущей конопли обнаружили и скосили в Подмосковье

Свыше 350 тысяч россиян подверглись укусам клещей с весны

На Новопеределкинской улице прорвало подземные коммуникации

В Керченском проливе пограничники выловили пенсионера, который направлялся в Крым на плоту. Мужчину задержали, а его плавсредство взяли на буксир. Как выяснилось, нарушитель пограничного режима всего лишь путешественник. Пенсионер отправился в поход на юг из Саратовской области. Дошел до Черного моря и решил пройтись под парусом – осуществить мечту детства. Плот построил из пластиковых бутылок, поставил даже кормовое весло и настоящую мачту! Сотрудники ФСБ вынесли ему предупреждение, плавсредство разобрали, а морехода отпустили.
происшествия Иван Базанов новости Черное море Керченский пролив Ксения Седунова

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

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Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

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