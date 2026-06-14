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14 июня, 18:30

Город

Международный фестиваль современного искусства прошел в Москве

Международный фестиваль современного искусства прошел в Москве

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В Москве прошел 15-й Московский международный фестиваль современного искусства "Традиции и современность".

Участники обсуждения отметили, что многие технологии, которые сегодня кажутся привычными, сначала появляются как образ будущего – в философских идеях, инженерных эскизах, книжных иллюстрациях.

Такая взаимосвязь хорошо видна на примере Москвы. Это, в частности, различные удобные городские сервисы, беспилотный транспорт и многие другие аспекты современной городской жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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