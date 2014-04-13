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13 апреля 2014, 13:10

Происшествия

Протестующие в Славянске построили баррикаду на мосту

Протестующие в Славянске построили баррикаду на мосту

Украинские силовики разблокировали блок-пост у Славянска

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Протестующие в Славянске построили баррикаду на мосту - на въезде в город со стороны Донецка. Таким образом они ответили на действия сотрудников милиции, которые ранее со стрельбой разблокировали другой пост.

Между тем, доступ в центр частично перекрыт. Над городом кружат вертолеты. Большинство магазинов в Славянске закрыто.

Сутки назад сторонники федерализации Украины взяли под контроль ряд административных зданий в городе. А сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о начале силовой операции.
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