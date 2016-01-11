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11 января 2016, 08:45

Экономика

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на недвижимость

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на недвижимость

В столице упал спрос на недвижимость

Количество сделок по продаже квартир в Москве сократилось на треть

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Цены на жилье в столице продолжат падать, таков прогноз экспертов. Квартиры в новостройках могут подешеветь на 10 процентов. На вторичном рынке ожидается еще более заметное снижение – до 15 процентов. Здесь своих покупателей находят всего 20-25 процентов квартир, обычно со значительным дисконтом от первоначальной стоимости, передает телеканал "Москва 24".

В Москве сейчас свободно около 25 тысяч квартир, но на рынок постоянно выходят новые объекты, преимущественно в бюджетных сегментах эконом- и комфорт-классах, а вот спрос падает. Как отмечают эксперты, в ТиНАО и Подмосковье в радиусе 10 километров от МКАД ситуация будет примерно такой же, как и в столице.
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