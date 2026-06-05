Москва стала лидером национального инвестиционного рейтинга

Москва и Татарстан стали лидерами национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года. Результаты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Второе место разделили Нижегородская и Московская области. На третьем месте оказались Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Столица заняла первое место в рейтинге в восьмой раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.