Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 22:00

События

Предпремьерный показ кабаре-шоу "Тридевятое царство" состоялся в Москве

Предпремьерный показ кабаре-шоу "Тридевятое царство" состоялся в Москве

"М24 х Ticketland": топ культурных событий Москвы

"Служебный роман": Иван Пырьев и Марина Ладынина

Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

"Интервью": Диана Милютина – о личной жизни и творчестве

Интерактивный музей анимации открылся на киностудии "Союзмультфильм"

"Сити": показ молодых дизайнеров Института бизнеса и дизайна B&D

Владимир Пресняков и Леонид Агутин выступили для пассажиров авиарейса Москва – Сочи

Спектакль "Однажды на Мышиной планете…" покажут в Театре "Уголок дедушки Дурова"

Концерт ко Дню ветеранов боевых действий прошел в Театре на Юго-Западе

В Москве состоялся закрытый предпремьерный показ нового кабаре-шоу "Тридевятое царство".

Постановка предлагает взглянуть на мифологию и фольклор в новом формате сценического искусства, а на сцене оживают знакомые герои – Леший, Кикимора, Кощей, Жар-птица и Вий.

Проводником в загадочный мир для зрителей стал артист и телеведущий Давид Манукян (DAVA). Также в проекте принимает участие актер театра и кино Роман Толкарев.

Ведущие Полина Ермолаева и Татьяна Сальникова показали закулисье шоу, пообщались с его создателями и звездными гостями мероприятия.

Читайте также
культурашоу-бизнесМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика