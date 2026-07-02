Предпремьерный показ кабаре-шоу "Тридевятое царство" состоялся в Москве

В Москве состоялся закрытый предпремьерный показ нового кабаре-шоу "Тридевятое царство".

Постановка предлагает взглянуть на мифологию и фольклор в новом формате сценического искусства, а на сцене оживают знакомые герои – Леший, Кикимора, Кощей, Жар-птица и Вий.

Проводником в загадочный мир для зрителей стал артист и телеведущий Давид Манукян (DAVA). Также в проекте принимает участие актер театра и кино Роман Толкарев.

Ведущие Полина Ермолаева и Татьяна Сальникова показали закулисье шоу, пообщались с его создателями и звездными гостями мероприятия.