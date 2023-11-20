20 ноября, 18:25Город
"Мой район. Обратная связь": мастера начали благоустройство парка на Зеленом проспекте
Специалисты начали благоустройство парка на Зеленом проспекте. Работы идут поэтапно.
Общая площадь парка составляет 12 гектаров. Там уже обустроены новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок, в том числе и с домашними животными. Также сделана круглая баскетбольная площадка, на которой можно играть в стритбол.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь