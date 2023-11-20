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20 ноября, 18:25

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"Мой район. Обратная связь": мастера начали благоустройство парка на Зеленом проспекте

"Мой район. Обратная связь": мастера начали благоустройство парка на Зеленом проспекте

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Специалисты начали благоустройство парка на Зеленом проспекте. Работы идут поэтапно.

Общая площадь парка составляет 12 гектаров. Там уже обустроены новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок, в том числе и с домашними животными. Также сделана круглая баскетбольная площадка, на которой можно играть в стритбол.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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