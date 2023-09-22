"Мой район. Навигатор": ремонт здания Театра сатиры начался в столице

В столице начался капитальный ремонт здания Театра сатиры на Триумфальной площади. В порядок приведут фасад и купол.

Цвет купола станет терракотовым. Фирменный логотип Театра сатиры на верхней части фасада сохранят, но сделают его чуть больше. Также на фасаде появится медиаэкран, на котором будут показывать сцены из спектаклей разных лет. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".