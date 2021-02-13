"Тайны души": Евгений Герасимов

В начале 80-х годов в лидеры кинопроката врываются детективные художественные киноленты "Петровка, 38" и "Огарева, 6". Смелый, честный и немного романтичный сотрудник милиции Валентин Росляков, в исполнении молодого Герасимова, моментально становится кумиром молодежи. Все сцены в фильмах актер выполняет самостоятельно, без помощи каскадеров.

Уже к середине 80-х фильмография актера составляет более трех десятков картин. В арсенале кинорежиссера Евгения Герасимова девять полнометражных фильмов.

Комедия 1985 года "Не ходите, девки, замуж" была отмечена не только критиками, но и вошла в список советских кассовых фильмов. Евгений Герасимов давно понял, в чем заключается главный смысл его жизни – в семье и в помощи ближнему. Его задевает любая чужая боль, и он готов помогать каждому.

Вот уже 20 лет Евгений Герасимов отлично справляется со своими обязанностями депутата в Московской городской думе. Сегодня председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям признается, что удовлетворение от конкретной помощи даже одному человеку не может сравниться ни с какими триумфами и победами в кино. Об этом – в программе "Тайны души".