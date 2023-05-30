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"Тайны кино": "Белый Бим, Черное ухо"

"Тайны кино": "Белый Бим, Черное ухо"

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15 сентября 1977 года на киноэкраны вышла картина "Белый Бим Черное ухо" – восьмая полнометражная работа прославленного режиссера Станислава Ростоцкого. Он, к тому времени уже народный артист СССР, лауреат множества премий, автор одного из лучших в советском кино фильмов о войне "А зори здесь тихие", взялся за рассказ о трагической судьбе собаки.

Зрители недоумевали, киночиновники воспринимали эту ленту как блажь именитого постановщика. Почему фильм "Белый Бим Черное ухо" убрали из производственного плана студии Горького? Как импортная кинопленка облегчала жизнь собаке? В какой сцене исполнителю роли Бима понадобился дублер? Кто помешал ленте получить престижную премию "Оскар"? И зачем Ростоцкий снимал фильм о трагической судьбе собаки?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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