"Москва и мир": рост заболеваемости COVID-19 в столице и обвинение принца Великобритании

Рост заболеваемости COVID-19 в столице может достичь 6–7 тысяч человек в сутки. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он посетил Диагностический центр лабораторных исследований. Его специалисты помогли своевременно обнаружить штамм "Омикрон", а ранее – "Дельту". По их данным, новая мутация начинает доминировать в Москве.

Собянин также отметил, что в столице создана одна из самых мощных систем лабораторных исследований для борьбы с пандемией. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких анализов. А прошлым летом была открыта специальная лаборатория по секвенированию штаммов коронавируса.

Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ нуждается в доработке. Эту новость также прокомментировала Татьяна Голикова. Вице-премьер пояснила, что изначально закон готовился в качестве меры реагирования на дельта-штамм, но теперь появились новые вызовы, в частности – "Омикрон".

Ко второму чтению в документ внесут поправки, которые разрешат посещать общественные места по ПЦР-тестам после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата тех людей, которые имеют противопоказания к прививке. Татьяна Голикова обратила внимание на то, что суточные показатели заражения коронавирусом уже несколько дней превышают 20 тысяч. А за последние сутки зафиксировали почти 24 тысячи новых случаев. Быстро растет заболеваемость и в столице. В Москве цифры за 5 дней увеличились в 2 раза. 14 января в городе находятся более 5 тысяч пациентов с коронавирусом.

Сын королевы Великобритании может лишиться своих привилегий, дома и охраны. В 30-комнатном особняке, стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, принц Эндрю живет почти 18 лет. Кроме того, член королевской семьи находится под круглосуточной охраной полиции. Но во время переезда его будут сопровождать только личные телохранители. Причина перемен – сексуальный скандал.

Принца обвиняют в изнасиловании гражданки США. История произошла в начале 2000-х, когда девушка была несовершеннолетней. Адвокаты попытались оспорить иск пострадавшей, но суд Нью-Йорка отклонил эту просьбу. Из-за разбирательств принц уже потерял воинские звания с титулом. Разные организации и фонды стали отказываться от участиях в проектах, к которым Эндрю имел отношение. Сам принц все обвинения категорически отрицает. Об этом он рассказывал в многочисленных интервью, которые, по мнению экспертов, еще более отяготили положение обвиняемого.