Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 14:00

Культура

"Доверяй, но проверяй": как выбрать огурцы

"Доверяй, но проверяй": как выбрать огурцы

"Есть и лучше": как есть сладкое и худеть

"Доверяй, но проверяй": как выбрать обезжиренное молоко

"Доверяй, но проверяй": как выбрать дрожжевое тесто

"Доверяй, но проверяй": как выбрать подсолнечную халву

"Доверяй, но проверяй": как выбрать охотничьи колбаски

"Есть и лучше": как полюбить здоровую еду

"Жизнь в большом городе": как выбрать качественные продукты

"Есть и лучше": как отказаться от полуфабрикатов

"Есть и лучше": как составить вкусное и полезное меню

  • Название: "Доверяй, но проверяй"
  • Ведущие: Андрей и Кирилл Эйхфусы
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва Доверие"
  • Для кого: для жителей столицы

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать огурцы? Всем известно, что в огурце главное – свежесть. Вот только не всегда свежий и аппетитный вид овоща – заслуга исключительно природы, иногда без химии точно не обошлось.

По каким признакам распознать, что огурцам искусственно вернули утраченную молодость? Сколько нитратов накапливают тепличные огурцы? Можно ли по срезу овоща определить наличие пестицидов? И как из этого овоща приготовить сладкий десерт? Ответы – в программе "Доверяй, но проверяй".
Программа: Доверяй, но проверяй
едаАндрей ЭйхфусКирилл Эйхфусобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика