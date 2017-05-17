"Доверяй, но проверяй": как выбрать огурцы

Название: "Доверяй, но проверяй"

Ведущие: Андрей и Кирилл Эйхфусы

Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва Доверие"

Для кого: для жителей столицы



Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать огурцы? Всем известно, что в огурце главное – свежесть. Вот только не всегда свежий и аппетитный вид овоща – заслуга исключительно природы, иногда без химии точно не обошлось.

По каким признакам распознать, что огурцам искусственно вернули утраченную молодость? Сколько нитратов накапливают тепличные огурцы? Можно ли по срезу овоща определить наличие пестицидов? И как из этого овоща приготовить сладкий десерт? Ответы – в программе "Доверяй, но проверяй".