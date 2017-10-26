26 октября 2017, 12:50Общество
"Это наш город": фасад "Метрополя" отреставрируют в 2018 году
Фасад "Метрополя" отреставрируют уже в следующем году. Сначала гостиницу очистят от грязи и пыли, после чего покроют штукатуркой. Затем восстановят элементы декора.
В порядок приведут 23 мозаичных панно, включая работу Михаила Врубеля "Принцесса Греза", и металлические балконы. Обновят и некоторые внутренние помещения, например, отреставрируют всю декоративную отделку и заменят паркет на дубовый.
Программа: Это наш город