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26 октября 2017, 12:50

Общество

"Это наш город": фасад "Метрополя" отреставрируют в 2018 году

"Это наш город": фасад "Метрополя" отреставрируют в 2018 году

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Фасад "Метрополя" отреставрируют уже в следующем году. Сначала гостиницу очистят от грязи и пыли, после чего покроют штукатуркой. Затем восстановят элементы декора.

В порядок приведут 23 мозаичных панно, включая работу Михаила Врубеля "Принцесса Греза", и металлические балконы. Обновят и некоторые внутренние помещения, например, отреставрируют всю декоративную отделку и заменят паркет на дубовый.
Программа: Это наш город
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