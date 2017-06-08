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08 июня 2017, 14:30

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"Это наш город": стадион "Лужники" сдали в эксплуатацию

"Это наш город": стадион "Лужники" сдали в эксплуатацию

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Стадион "Лужники" сдали в эксплуатацию в соответствии с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года, об этом официально объявил Сергей Собянин. По словам мэра, все элементы полностью готовы, начиная от трибун и заканчивая медиафасадами. Общее количество мест увеличилось с 78 до 81 тысячи. Новые трибуны расположены максимально близко к футбольному полю, а это значит, что плохого обзора в "Лужниках" больше не будет.
Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
Программа: Это наш город
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