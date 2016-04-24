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Новости

24 апреля 2016, 12:10

Общество

"Выход есть": Врачебная ошибка

"Выход есть": Врачебная ошибка

"Второе и компот": Рассольник

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Гораздо лучше быть читателем детектива, а не его главной героиней. Но что делать, если ты ею уже стала? У Елены Курдюмовой недавно умерла мама. О смерти самого родного человека брат Лены сообщил лишь после похорон. Позже стало известно, что мама Елены умерла в больнице при странных обстоятельствах. Наша героиня уверена, что причиной кончины стала врачебная ошибка. Лена решила прояснить ситуацию и обратилась за помощью в полицию, где ей, к сожалению, отказали в возбуждении уголовного дела. Елена Курдюмова хочет понять, как ей добиться справедливости и обезопасить себя от нападок брата, который хочет незаконно заполучить наследство, оставшееся после смерти мамы.
Программа: Выход есть!
программы похороны наследство Андрей Князев медицина Виктор Пономаренко
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