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22 марта 2016, 18:30

Экономика

"Время Московское": Как не стать жертвой финансовой пирамиды

"Время Московское": Как не стать жертвой финансовой пирамиды

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за употребление допинга

Мужчины в отпуске по уходу за ребенком смогут получить образование

Налог на имущество определится количеством детей

Жертвы нераскрытых преступлений смогут получить компенсации

Процедуру аренды земли для палаток и ларьков могут упростить

Принцип расчета стоимости ОСАГО могут изменить

Штрафы для нелегальных таксистов предлагают увеличить в 5-6 раз

Россия может отменить зону свободной торговли с Украиной

За ограничения домашних питомцев в еде и воде начнут штрафовать

  • Название: "Время Московское"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие"
  • Ведущие: Елена Павлова и Андрей Сенцов
  • Гости: Игорь Игошин, Алишер Захидов, Максим Речмедин, Николай Солабуто, Сергей Гирнис, Дмитрий Поляков, Анастасия Булгакова, Константин Цыганков
  • Для кого: Для жителей столицы

Про существование финансовых пирамид знают все, но по-прежнему есть много людей, которые хотят быстро заработать и продолжают вкладывать деньги в надежде получить миллионы. Наказывать или не наказывать мошенников по всей строгости закона? Насколько утверждение "сам виноват" бьет по потерпевшим в контексте их прав? И как не отнести деньги в непонятную структуру? Ответы на эти и другие вопросы искали:

  • депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин,
  • адвокат Алишер Захидов,
  • организатор инициативной группы по возврату денег из финансовой пирамиды Максим Речмедин,
  • экономист Николай Солабуто,
  • эксперт в области финансовых услуг Сергей Гирнис,
  • советник-консультант по вопросам частных инвестиций Дмитрий Поляков,
  • психолог Анастасия Булгакова,
  • экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.
Программа: Время Московское
законопроекты финансы мошенники программы Елена Павлова финансовые пирамиды Константин Цыганков Андрей Сенцов
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