22 марта 2016, 18:30Экономика
"Время Московское": Как не стать жертвой финансовой пирамиды
- Название: "Время Московское"
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие"
- Ведущие: Елена Павлова и Андрей Сенцов
- Гости: Игорь Игошин, Алишер Захидов, Максим Речмедин, Николай Солабуто, Сергей Гирнис, Дмитрий Поляков, Анастасия Булгакова, Константин Цыганков
- Для кого: Для жителей столицы
Про существование финансовых пирамид знают все, но по-прежнему есть много людей, которые хотят быстро заработать и продолжают вкладывать деньги в надежде получить миллионы. Наказывать или не наказывать мошенников по всей строгости закона? Насколько утверждение "сам виноват" бьет по потерпевшим в контексте их прав? И как не отнести деньги в непонятную структуру? Ответы на эти и другие вопросы искали:
- депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин,
- адвокат Алишер Захидов,
- организатор инициативной группы по возврату денег из финансовой пирамиды Максим Речмедин,
- экономист Николай Солабуто,
- эксперт в области финансовых услуг Сергей Гирнис,
- советник-консультант по вопросам частных инвестиций Дмитрий Поляков,
- психолог Анастасия Булгакова,
- экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.