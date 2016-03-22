"Время Московское": Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Название: "Время Московское"

"Время Московское" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие"

По будням на телеканале "Москва Доверие" Ведущие: Елена Павлова и Андрей Сенцов

Елена Павлова и Андрей Сенцов Гости: Игорь Игошин, Алишер Захидов, Максим Речмедин, Николай Солабуто, Сергей Гирнис, Дмитрий Поляков, Анастасия Булгакова, Константин Цыганков

Игорь Игошин, Алишер Захидов, Максим Речмедин, Николай Солабуто, Сергей Гирнис, Дмитрий Поляков, Анастасия Булгакова, Константин Цыганков Для кого: Для жителей столицы



Про существование финансовых пирамид знают все, но по-прежнему есть много людей, которые хотят быстро заработать и продолжают вкладывать деньги в надежде получить миллионы. Наказывать или не наказывать мошенников по всей строгости закона? Насколько утверждение "сам виноват" бьет по потерпевшим в контексте их прав? И как не отнести деньги в непонятную структуру? Ответы на эти и другие вопросы искали: