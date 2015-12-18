"Время московское": Москва туристическая

Название: "Время московское"

"Время московское" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва"

По будням на телеканале "Москва" Ведущие: Наиль Губаев, Мария Рыбакова

Наиль Губаев, Мария Рыбакова Гости: Владимир Черников, Илья Егорченко, Екатерина Земцова, Михаил Коробко, Александр Осипов, Евгения Дженкинс, Дмитрий Горин, Михаил Попов

Владимир Черников, Илья Егорченко, Екатерина Земцова, Михаил Коробко, Александр Осипов, Евгения Дженкинс, Дмитрий Горин, Михаил Попов Для кого: Для жителей столицы



Москва включилась в жесткую общемировую борьбу за доходы от туриндустрии. Поток туристов увеличился на треть, а в прошлом году столица привлекла рекордное количество туристов: в Москве побывали 16 с половиной миллионов путешественников.

В столице даже создали туристическую полицию. Такого подразделения нет ни в одном городе России. Чем Москва "заманивает" туристов и готова ли она к новогоднему наплыву гостей? Обсудили эксперты: