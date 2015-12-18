18 декабря 2015, 16:40Общество
"Время московское": Москва туристическая
- Название: "Время московское"
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва"
- Ведущие: Наиль Губаев, Мария Рыбакова
- Гости:Владимир Черников, Илья Егорченко, Екатерина Земцова, Михаил Коробко, Александр Осипов, Евгения Дженкинс, Дмитрий Горин, Михаил Попов
- Для кого: Для жителей столицы
Москва включилась в жесткую общемировую борьбу за доходы от туриндустрии. Поток туристов увеличился на треть, а в прошлом году столица привлекла рекордное количество туристов: в Москве побывали 16 с половиной миллионов путешественников.
В столице даже создали туристическую полицию. Такого подразделения нет ни в одном городе России. Чем Москва "заманивает" туристов и готова ли она к новогоднему наплыву гостей? Обсудили эксперты:
- Владимир Черников – руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
- Илья Егорченко – командир 3 батальона 1 оперативного полка ГУ МВД России по Москве
- Екатерина Земцова – корреспондент телеканала "Москва 24"
- Михаил Коробко – историк
- Александр Осипов – президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров
- Евгения Дженкинс – руководитель проекта сети хостелов
- Дмитрий Горин – председатель комитета АТОР по транспорту
- Михаил Попов – руководитель компании по управлению личными финансами
Программа: Время Московское