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18 декабря 2015, 16:40

Общество

"Время московское": Москва туристическая

"Время московское": Москва туристическая

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  • Название: "Время московское"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва"
  • Ведущие: Наиль Губаев, Мария Рыбакова
  • Гости:Владимир Черников, Илья Егорченко, Екатерина Земцова, Михаил Коробко, Александр Осипов, Евгения Дженкинс, Дмитрий Горин, Михаил Попов
  • Для кого: Для жителей столицы


Москва включилась в жесткую общемировую борьбу за доходы от туриндустрии. Поток туристов увеличился на треть, а в прошлом году столица привлекла рекордное количество туристов: в Москве побывали 16 с половиной миллионов путешественников.

В столице даже создали туристическую полицию. Такого подразделения нет ни в одном городе России. Чем Москва "заманивает" туристов и готова ли она к новогоднему наплыву гостей? Обсудили эксперты:

  • Владимир Черников – руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
  • Илья Егорченко – командир 3 батальона 1 оперативного полка ГУ МВД России по Москве
  • Екатерина Земцова – корреспондент телеканала "Москва 24"
  • Михаил Коробко – историк
  • Александр Осипов – президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров
  • Евгения Дженкинс – руководитель проекта сети хостелов
  • Дмитрий Горин – председатель комитета АТОР по транспорту
  • Михаил Попов – руководитель компании по управлению личными финансами
Программа: Время Московское
Москва туризм программы туристы достопримечательности Владимир Черников Наиль Губаев Наталья Сергунина туристическая полиция Екатерина Земцова
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