"Второе и компот": Салат "Цезарь"

Название:"Второе и компот"

Ведущая: Ирина Шихман

Когда смотреть: По средам на телеканале "Москва"

Для кого: Для тех, кто любит готовить



Популярный в Москве салат "Цезарь" неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Например, в Нью-Йорке однажды был сделан "Цезарь" весом в 2 476 кг. В Интернете без труда можно найти сайты, посвященные исключительно именно этому салату.

За что его полюбили в России? И кто придумал "Цезаря"? – расследование затеяла ведущая программы "Второе и компот" Ирина Шихман.