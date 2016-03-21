"Без проблем": Как приготовить рататуй и вывести чернильные пятна

Название: "Без проблем"

Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва Доверие"

Ведущий: Виктор Логинов

Гость: Олег Рой

Для кого: Для жителей столицы



В этом выпуске программы "Без проблем" ведущий Виктор Логинов и писатель Олег Рой попытаются вывести чернильные пятна с ткани и приготовить рататуй. Вы узнаете, как сохранить королевскую осанку, как правильно читать и как выбрать помидоры для посадки.