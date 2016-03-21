Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 марта 2016, 18:40

Вещи

"Без проблем": Как приготовить рататуй и вывести чернильные пятна

Скончался писатель Умберто Эко

Зачем детям читать стихи

"Москва гид": Прогулка по Пресне с Борисом Минаевым

"Москва гид": Булгаковская Москва

"Как по нотам": Леонид Финкельштейн

"Эволюция Москвы": Как в столице возрождают любовь к чтению

Андрей Бильжо объясняет, что такое юмор

"Без церемоний": В гостях у доктора Александра Мясникова

"Москва гид": Прогулка с Александром Снегиревым по Ленинскому

  • Название: "Без проблем"
  • Когда смотреть: По понедельникам на телеканале "Москва Доверие"
  • Ведущий: Виктор Логинов
  • Гость: Олег Рой
  • Для кого: Для жителей столицы

В этом выпуске программы "Без проблем" ведущий Виктор Логинов и писатель Олег Рой попытаются вывести чернильные пятна с ткани и приготовить рататуй. Вы узнаете, как сохранить королевскую осанку, как правильно читать и как выбрать помидоры для посадки.
Программа: Без проблем
писатели программы Олег Рой вещи Юлия Шилова Леся Ярославская полезные навыки Ирина Фёдорова Виктор Логинов

