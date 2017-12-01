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01 декабря 2017, 15:40

культура

"Раскрывая тайны звёзд": Зинаида Кириенко

"Раскрывая тайны звёзд": Зинаида Кириенко

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Недавний скандал с Харви Вайнштейном в Голливуде спровоцировал на Западе череду признаний. История народной артистки Зинаиды Кириенко еще раз доказала: женская красота может стать объектом желания в любое время и в любой стране. Просто в Советском Союзе говорить об этом было не принято. Кто испортил карьеру Зинаиде Кириенко? Ответ на этот и другие вопросы – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд
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