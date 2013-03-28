"Факультатив. Как это работает": Как кинотеатры привлекают зрителей

Кинотеатр может быть весьма необычным и предлагать своим гостям неожиданные развлечения. Не секрет, что поход в кино - традиционное времяпрепровождение для влюбленных парочек. Поэтому изобретатели оригинальных идей любят предлагать нечто романтическое. Как, например, кино под открытым небом.

В Таиланде создали плавучий кинотеатр. В Великобритании, где климат подобных развлечений не позволяет, один предприниматель открыл заведение, где фильмы можно смотреть, сидя в ванне, причем, целой компанией. Есть ванны на 8 и 12 человек, температура воды 40 градусов. В цену билета входит бокал шампанского.

Есть и гастрономические кинотеатры: там в репертуаре только фильмы с какой-то кулинарной составляющей, например, главный герой - повар или в какой-то момент герои аппетитно едят. Зрителям в зале тут же подают то же самое блюдо.

Но все же и самому привычному кинотеатру, где каждый из нас бывал не раз, по-прежнему есть, чем нас удивить. Об этом смотрите в фильме из цикла "Как это работает".