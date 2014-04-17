"Начало дня на Доверии": Как будет проходить Единый госэкзамен

Несмотря на то, что за окном еще апрель, для выпускников школ учебный год уже подходит к концу. С 21 апреля начинается досрочная сдача Единого государственного экзамена. О том, как он будет проходить в этом году и какие предметы чаще всего выбирают московские школьники, рассказал начальник управления госнадзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы Игорь Алимов.

До светлого праздника Пасхи осталось всего три дня, и у верующих расписан каждый день. 17 апреля - чистый четверг. В этот день надо привести в порядок не только мысли и тело, но и свой дом. Почему многие религии придает такое большое значение чистоте дома, поведала специалист по фэншую Ольга Курбанова.