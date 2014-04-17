Москвичей предупредили о "дачных" заторах и дожде в вечерний час пик

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Общество

17 апреля 2014, 10:30

"Начало дня на Доверии": Как будет проходить Единый госэкзамен

Пасха ЕГЭ образование департамент образования Москвы программы Дмитрий Хаустов Алексей Сканави Кристина Аристова фэншуй Ольга Курбанова

Несмотря на то, что за окном еще апрель, для выпускников школ учебный год уже подходит к концу. С 21 апреля начинается досрочная сдача Единого государственного экзамена. О том, как он будет проходить в этом году и какие предметы чаще всего выбирают московские школьники, рассказал начальник управления госнадзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы Игорь Алимов.

До светлого праздника Пасхи осталось всего три дня, и у верующих расписан каждый день. 17 апреля - чистый четверг. В этот день надо привести в порядок не только мысли и тело, но и свой дом. Почему многие религии придает такое большое значение чистоте дома, поведала специалист по фэншую Ольга Курбанова.

Сюжет: ЕГЭ - 2014
Программа: Начало дня на Доверии

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