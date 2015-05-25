"Город Доверия": Почему несовершеннолетних пускают в игорные заведения

Название: "Город Доверия"

Ведущий: Андрей Эйхфус

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10

Для кого: Для тех, кто попал в зависимость от игорных заведений



Еще в 2006 году Госдума приняла закон о запрете казино и игровых залов на большей части территории России. 1 июля 2009 года все игорные заведения были закрыты, в стране были созданы всего четыре специальные зоны, где азартные игры остались разрешены. Тем не менее, в столице все еще работают подпольные казино и игровые залы. Причем, нередко туда захаживают несовершеннолетние москвичи. Что делать, если ваш ребенок попал в такое заведение, разбирается "Город Доверия".