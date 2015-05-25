Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2015, 11:00

Общество

"Город Доверия": Почему несовершеннолетних пускают в игорные заведения

"Город Доверия": Почему несовершеннолетних пускают в игорные заведения

"Страсти большого города": Новые истории не для слабонервных

В мае участились случаи выпадения детей из окон

"Выбери меня": Трудолюбивый Иван ищет родителей

"Афиша": Обзор развлечений - от школы скаутов до балета по сказке

"Эволюция Москвы": Как зарождались детские движения

Дети до 14 лет смогут получить загранпаспорт за один день

В Переделкине прошло представление "Здравствуй, лето"

Власти Москвы выделили 37 тысяч летних путевок для детей

"Специальный репортаж": Жестокий возраст

  • Название: "Город Доверия"
  • Ведущий: Андрей Эйхфус
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10
  • Для кого: Для тех, кто попал в зависимость от игорных заведений

Еще в 2006 году Госдума приняла закон о запрете казино и игровых залов на большей части территории России. 1 июля 2009 года все игорные заведения были закрыты, в стране были созданы всего четыре специальные зоны, где азартные игры остались разрешены. Тем не менее, в столице все еще работают подпольные казино и игровые залы. Причем, нередко туда захаживают несовершеннолетние москвичи. Что делать, если ваш ребенок попал в такое заведение, разбирается "Город Доверия".
Программа: Город Доверия
дети программы юристы Андрей Эйхфус игорные заведения нелегальные казино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика