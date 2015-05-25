25 мая 2015, 11:00Общество
"Город Доверия": Почему несовершеннолетних пускают в игорные заведения
- Название: "Город Доверия"
- Ведущий: Андрей Эйхфус
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10
- Для кого: Для тех, кто попал в зависимость от игорных заведений
Еще в 2006 году Госдума приняла закон о запрете казино и игровых залов на большей части территории России. 1 июля 2009 года все игорные заведения были закрыты, в стране были созданы всего четыре специальные зоны, где азартные игры остались разрешены. Тем не менее, в столице все еще работают подпольные казино и игровые залы. Причем, нередко туда захаживают несовершеннолетние москвичи. Что делать, если ваш ребенок попал в такое заведение, разбирается "Город Доверия".